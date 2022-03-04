Томск, , 13:02 — REGNUM Жителей Томской области призвали сообщать о фактах повышения цен на социально значимые товары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФАС, в связи с частыми обращениями по этой проблеме на сайте ведомства добавлена специальная форма.

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По обращениям граждан специалисты будут организовывать проверки на предмет нарушения компаниями антимонопольного законодательства.

«Вмешательство антимонопольных органов в ценообразование возможно только в случае, если повышение цены является следствием нарушений антимонопольного законодательства», — добавили в управлении.