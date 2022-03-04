Бухарест, , 13:01 — REGNUM Румыния приветствует официальное обращение Молдавии с просьбой о вступлении в Евросоюз. Об этом 4 марта заявил в соцсети Twitter румынский президент Клаус Йоханнис.

Клаус Йоханнис

«Румыния продолжит быть искренним, постоянным и активным сторонником места Молдовы в семье Европейского союза», — написал Йоханнис.

Он добавил, что Бухарест будет поддержит Молдавию в этом вопросе. Также Решение Кишинёва поддержал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Он в Twitter написал, что Молдавия должна быть в ЕС.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду сообщила 3 марта, что подала заявку на вступление республики в ЕС. В тот же день аналогичную заявку подал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.