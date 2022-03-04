Москва, 2 июня, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Москве на въездах в город сняли посты автоинспекции и Росгвардии, сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника ИА REGNUM, отсутствие заслонов на въездах в столицу связано с поэтапным снятием санитарных ограничений.

При этом до 14 июня в столице продолжает действовать пропускной режим. Водителям по-прежнему необходимо оформить цифровое разрешение на поездку и внести в него номер автомобиля. Сотрудники ГИБДД продолжат следить за соблюдением мер повышенной готовности, однако без сплошных проверок.

Также в Москве действует система видеофиксации нарушений на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной этап снятия ограничений в Москве начался 1 июня.