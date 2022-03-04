Всеволожск, Ленинградская область, , 13:02 — REGNUM В Ленинградской области задержали домработницу, укавшую из дома работодателя деньги и ювелирные украшения на сумму почти в 8 млн рублей. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драгоценности JamesDeMers

С заявлением о краже в полицию Всеволожского района Ленобласти потерпевший обратился 2 марта. Он рассказал, что домработница похитила деньги и ювелирные изделия на сумму 7,9 млн рублей. Вечером того же дня на месте происшествия в доме на Нагорной улице в деревни Сярьги задержали 33-летнюю женщину.

«Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»)», — подытожили в Главке.

Как отметили в полиции, подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.