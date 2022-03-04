Москва, , 12:59 — REGNUM В ходе торгов 3 марта наблюдалось некоторое ослабление давления на рубль, который на этот раз воздержался от новых антирекордов, хотя и остался на низких уровнях заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 4 марта, пара доллар/рубль открылась гэпом вверх, но пока развивать восходящий импульс не торопится, расположившись в районе уровня 106 руб.

По данным на 12:28 по мск, курс доллара вырос на 3 руб. 29 коп., до 110 руб., курс евро — на 6 руб. 50 коп., до 125, 20 руб.

С 4 марта Банк России снизил комиссию для физических лиц с 30% до 12%. При этом регулятор установил аналогичный размер комиссии для юридических лиц.

Тем временем международные рейтинговые агентства продолжают пересматривать рейтинг России в сторону понижения, но российская валюта вяло реагирует на эти шаги. Более спокойной стала и реакция на продолжающийся поток санкций со стороны Запада.

При этом рубль остается крайне чувствительным к геополитическим событиям, которые пока не сулят российскому рынку ничего хорошего.

Обстановка продолжает накаляться, а прошедший 3 марта второй раунд переговоров России и Украины, по сути, не принес никаких результатов.

Впрочем, как минимум, стороны настроены на продолжение диалога, хотя теперь украинская сторона заявляет, что не станет анонсировать новые переговоры заранее.

Ввиду отсутствия признаков спада напряженности вокруг Украины, можно предположить, что худшее для рубля еще впереди, а нынешнее затишье является временным, тем более что доллар продолжает удерживаться над уровнем 100 руб.

Немаловажно и общее укрепление американской валюты, которая штурмует максимумы мая 2020 года и может продолжить восхождение как в роли защитного актива, так и в качестве бенефициара дивергенции курсов монетарной политики ФРС США и остальных Центробанков», — пояснил эксперт.

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