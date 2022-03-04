Екатеринбург, 4 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Свердловчанин выплатил 700 тыс. рублей алиментов только после вмешательства судебных приставов. Мужчина испугался потерять престижную должность. Об этом сообщили в УФССП по Свердловской области.

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Уралец должен был ежемесячно выплачивать алименты своей дочери. Однако обязательства мужчина не исполнял. В результате перед несовершеннолетней накопился долг около 700 тысяч рублей.

Судебные приставы предупредили свердловчанина о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности. В это время мужчина занимал престижную должность. Чтобы не портить свой имидж и отношения с работодателем, екатеринбуржец выплатил алименты дочери в полном объеме.