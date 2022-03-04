Астана, 4 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) опубликовал сингл «Последняя любовь». Премьера трека состоялась на всех музыкальных платформах 4 марта.

Скриншот YouTube Ганвест

В новой песне музыкант рассказывает историю об угасающих любовных чувствах. Эта композиция стала уже третьим релизом Ганвеста в 2022 году.

Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2008 году. Слава пришла к реперу после публикации хита «Дурман» в 2018 году.