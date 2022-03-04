Москва, 4 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Российский рынок важен для западных стран, и они экономически заинтересованы вернуть его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова. Так она прокомментировала обеспокоенность ВТО по поводу того, что события на Украине могут негативно сказать на мировой торговле сельскохозяйственными товарами и продовольствием.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

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«Спецификой санкций и эмбарго является то, что они сказываются не только на тех, против кого они направлены, но также на самих инициаторах. Мировая торговля сельскохозяйственными товарами и продовольствием здесь не исключение, — сказала Красюкова. — Санкции 2014 года привели к спаду общего товарооборота к 2016 году более чем на 51,6%, спад коснулся многих ведущих государств мира, включая экономических лидеров. Так, в США товарооборот сократился на 27%, в Германии — на 45,7%, в Великобритании — на 57,9%, во Франции — на 40%. Известно также, что в период санкций 2014 года наблюдалась ярко выраженная отрицательная динамика экспорта сельскохозяйственной продукции. Во многом это было связано с усилением сопутствующих санкциям факторов — угрозы роста стоимости финансирования торговых операций, подорожания логистики».

По словам эксперта, другим историческим уроком о влиянии санкций на торговлю и коммерцию в мировом масштабе может служить и еще один факт.

«Неизбежна смена общей конъюнктуры, которая, в свою очередь, влияет на вектор и интенсивность взаимодействия во внешнеэкономической деятельности, — сказала она. — При этом для западных стран важен российский рынок, и они экономически заинтересованы вернуть его».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мировому рынку продовольствия предсказали дестабилизацию.