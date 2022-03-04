Джакарта, 4 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с послом Южной Кореи в Индонезии, чтобы обсудить потенциал сотрудничества в различных областях, а также выразить признательность за помощь в борьбе с пандемией, сообщает Antara.

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Во время встречи обсуждалось потенциальное сотрудничество между Джакартой и Южной Кореей в области транспорта, обеспечения систем питьевого водоснабжения и управления сточными водами и отходами.

«Многие крупные проекты носят долгосрочный характер, и мы приглашаем к участию различные стороны, в том числе из Южной Кореи», — заявил губернатор Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан совершил рабочий визит в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).