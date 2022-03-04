Вашингтон, 4 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продлил 3 марта действие указа, классифицирующего режим Николаса Мадуро в Венесуэле как «чрезвычайную угрозу безопасности США». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро

Данным указом он осудил «пренебрежение гарантиями прав человека со стороны правительства Венесуэлы, преследование оппозиции и политических оппонентов, ограничение свободы печати, применение насилия и нарушение основных свобод человека, а также массовые задержания в ответа на протесты и демонстрации».

Во вновь подписанном документе уточнялось также, что так как «обстоятельства не улучшились», Венесуэла продолжает представлять собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов.