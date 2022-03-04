Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко на расширенном планерном совещании пообещал не допустить необоснованный рост цен.

ИА REGNUM Цены

«Город не может допустить необоснованное увеличение цен на продукты питания и первой необходимости в связи со сложившейся ситуацией. Мы будем отслеживать изменения цен на предприятиях торговли», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону.⠀

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Как ожидается, работа штаба позволит оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию.