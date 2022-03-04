Новосибирск, 4 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сёмка, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Продукты питания

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В состав оперштаба вошли представители минпромторга, минсельхоза, органов местного самоуправления, Федеральной антимонопольной службы, Законодательного собрания, федеральных и региональных торговых сетей.

Представители торговых сетей сообщили, что все магазины на территории Новосибирской области работают в штатном режиме, сформирован необходимый запас товаров и он будет регулярно пополняться.