Чебоксары, , 12:55 — REGNUM В Нижегородской области вынесен приговор бывшему полицейскому из Чувашии, которого признали виновным в мошенничестве. Экс-правоохранитель получил реальный срок, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал житель Чувашии, который работал в Чебоксарах в отделе полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Следствие установило, что во время проверки подконтрольной ему организации он потребовал от руководителя общества 4,5 млн рублей.

«Он требовал деньги за решение вопроса о прекращении налоговыми органами проверки и непривлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В рамках расследования установлено, что фигурант уголовного дела обещал передать деньги сотрудникам правоохранительных органов, но по факту потратил на личные цели. Во время судебного следствия экс-полицейский возместил ущерб.

Дело в суд направила прокуратура Чувашии. Разбирательства состоялись в Нижегородской области, так как на территории данного региона злоумышленник получил оставшуюся часть денег.

Дзержинский городской суд признал экс-полицейского виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, в особо крупном размере), назначив четыре года и пять месяцев колонии общего режима, а также 300 тыс. рублей штрафа. Кроме того, он на два года лишён права занимать ряд должностей.

Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Чебоксарах двух жителей обвинили в крупном мошенничестве в отношении местного предприятия. Один из фигурантов уголовного дела, по данным следствия, представлялся сотрудником ФСБ, но в реальности там не работал. Правоохранители считают, что речь идёт о сумме в 1,9 млн рублей.

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