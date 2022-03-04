Минск, , 12:55 — REGNUM Состав дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии усилен. Об этом 4 марта сообщил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО республики полковник Анатолий Булавко, его слова приводит пресс-служба белорусского минобороны в своем телеграм-канале.

Залп ПВО Mil.ru

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«В соответствии с указаниями главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь, президента нашей страны мы усилили состав дежурных сил противовоздушной обороны в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны», — указал он.

Также Булавко уточнил, что в настоящее время сотни военнослужащих осуществляют постоянный мониторинг воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы Белоруссии.

В то же время, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии отметил, что за последнее время на указанных военных и членов их семей «значительно возрос объем негативного воздействия», который осуществляется через интернет с использованием «мобильных средств связи, зарегистрированных на территории Украины, Польши, США, Канады и других зарубежных государств».

«Попытки деморализовать личный состав ВВС и войск ПВО абсолютно бесперспективны. Мы ничего не делаем такого, за чтобы нам можно было краснеть перед нашим народом. Мы находимся на своей земле, мы защищаем свое небо, мы охраняем мирный труд нашего народа», — добавил Булавко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Intel приостановила поставки своей продукции в Россию и Белоруссию.