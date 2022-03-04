Москва, , 12:55 — REGNUM В Египте ввели новую электронную форму регистрации иностранных туристов с получением QR-кодов для въезда в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Египет

Туристы не менее чем за два дня до начала поездки в Египет могут пройти электронную регистрацию, заполнив декларацию о состоянии здоровья и указав сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус на портале visitegypt.gov.eg.

После одобрения заявки турист получит QR-код. Его нужно сохранить в мобильном телефоне. Цифровая регистрация сократит время ожидания при прохождении санитарного контроля в аэропорту.

При этом отмечается, что электронная форма регистрации для въезда в Египет не является обязательной. Въехать в страну по-прежнему можно с бумажной анкетой «карты здоровья», которая заполняется в самолете или в аэропорту по прибытии.

Как сообщало, цЦены на отдых в Турции и Египте значительно выросли — более чем на 80%.

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