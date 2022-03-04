Сеул, , 12:52 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательские компании IPSOS, Korea Research и Hankook Research.

Опрос StockSnap

Согласно результатам совместного опроса, с 1 по 2 марта среди 2003 человек в возрасте старше 18 лет, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 42,1% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 37,1%.

Кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су, который позже снял свою кандидатуру, набрал 7,4%, а кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон — 1,8%.

47,1% опрошенных предположили, что победу одержит Юн Сок Ёль, 41,3% отдали предпочтение Ли Чжэ Мёну.

Около 88% опрошенных выразили намерение обязательно принять участие в выборах, а 54,5% — отметили необходимость смены политической власти в стране.

Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 43,4%.

Отметим, что данный опрос был фактически последним общественным опросом перед выборами, поскольку средствам массовой информации было запрещено публиковать новые опросы общественного мнения, связанные с выборами, начиная с 3 марта.