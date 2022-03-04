Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области, по состоянию на 4 марта, в ковидных госпиталях находятся 994 пациента. Состояние 301 человека медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 52 оренбуржца. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в оренбургские COVID-отделения поступили 127 пациентов. Это на 16 меньше, чем днем ранее.

Из больниц выписали 1904 вылечившихся пациента. Зарегистрировано пять смертей от коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе проведено 5643 ПЦР-исследования на коронавирус. Выявлено 1151 заражение. С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 193 058 зараженных.