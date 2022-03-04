Москва, 4 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Госдума на следующей неделе обсудит ценовую политику с приглашением министров, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«У нас дополнительные заседания будут 10 и 11 (марта). Давайте определимся… и пригласим наших коллег», — сказал Володин.

Речь пойдет, в частности, о росте цен на стройматериалы.

«Если вчера доска стоила 7 тысяч за куб, сейчас она стоит 20 тысяч», — сказал спикер Госдумы.

«Лес — наш, доска — производная из кругляка. Понятно, что пиломатериалы тоже здесь распиловка происходит. Причем, заработная платах тех, кто работает на пилорамах не выросла. Откуда тогда такая стоимость?» — рассуждает Володин.

На фоне санкции цены должны снижаться, указал он.

«Сейчас санкции. По идее, все должно не вырасти в цене, а подешеветь, так? Так. Металл, такая же ситуация. Нам надо развивать внутренний спрос, внутренний рынок», — подчеркнул спикер Госдумы.