Кишинёв, , 12:50 — REGNUM Жителям Молдавии не нужно бояться того, что на территории Молдавии начнётся военная операция. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

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«Если мы помним, в отношении Украины информация была очень чёткой. Нет необходимости беспокоиться. Мы должны быть бдительными, но не бояться и не паниковать», — сказала Санду.

Она отметила, что в республике распространяют ложную информацию, которая направлена на запугивание населения. Президент призвала сограждан проверять всю информацию и сравнивать разные источники.

По мнению Санду, дестабилизация Молдавии угрожает только изнутри. Она также сообщила, что в стране начали распространять слухи о беженцах с Украины, якобы они «агрессивные», и призвала не верить им.

Стоит отметить, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщил, что начавшаяся в Донбассе спецоперация на сутки опередила запланированную Киевом атаку на ДНР и ЛНР.

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