Кемерово, , 12:51 — REGNUM Завершился визит в Кемеровскую область делегации из Белоруссии. Об этом сообщило правительство сибирского региона.

Экспорт

«Республика Беларусь — один из ключевых и перспективных партнеров Кузбасса в экспорте несырьевых товаров, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Мы будем развивать активное сотрудничество в бизнес-сфере, создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе зарубежных. Это станет еще одним фактором диверсификации экономики региона».

Отмечается, что по итогам бизнес-миссии стороны предварительно договорились о поставках в Белоруссию готовой пищевой продукции из дикоросов, электродвигателей и кокса.

По официальным данным, в 2021 году товарооборот между Кузбассом и Белоруссией вырос на 20% относительно 2020 — до 94,5 млн долларов США.