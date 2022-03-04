Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуировали частную гимназию № 212 «Екатеринбург — Париж» на улице Короленко. Об этом пишут СМИ.

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Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Родителям школьников пояснили, что дети сегодня, 4 марта не вернуться на занятия. Их придется забирать из гимназии.

В департаменте образования сообщили, что об инциденте администрации ничего не известно. Учебное заведение является частным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в уральские заведения уже поступали сообщения о минировании. Злоумышленники атаковали детские сады. Информация об опасности в дошкольных учреждениях не подтвердилась.