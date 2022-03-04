Исламабад, , 12:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Рассмотрены вопросы развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана отметил, что «народы расположенных на древнем Великом Шелковом пути Узбекистана и Пакистана издревле связывают общая история, схожие языки и богатое духовное наследие».

»Сегодня мы возрождаем эти традиции. Мы рады, что наши межгосударственные отношения поднялись на уровень стратегического партнерства», — сказал Мирзиёев.

Представители двух стран отмечена стабильная динамика развития взаимодействия несмотря на пандемию. В частности, в 2021 году объем двусторонней торговли вырос на 50 процентов. Это больше, чем в предыдущие годы, но все еще не соответствует имеющемуся потенциалу между двумя странами.

Глава Узбекистана отметил, что в ближайшее время имеется возможность увеличить взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов, а в перспективе — до 1 миллиарда долларов.