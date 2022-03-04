Минск, 4 марта 2022, 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию республики, передает 5 марта телеканал «Беларусь-1».
По словам Лукашенко, обновленная конституция вступит в силу 15 марта.
Он отметил, что с принятием обновленной конституции остается с сильной государственной властью, она впервые знаменует построение суверенного белорусского государства.
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