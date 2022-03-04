Минск, 4 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию республики, передает 5 марта телеканал «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По словам Лукашенко, обновленная конституция вступит в силу 15 марта.

Он отметил, что с принятием обновленной конституции остается с сильной государственной властью, она впервые знаменует построение суверенного белорусского государства.

Читайте также: Володин: референдум будет способствовать укреплению отношений с Белоруссией