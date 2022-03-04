Москва, 4 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Порядок приёма в детсады для родителей упрощён. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Минпросвещения России упростило порядок приема детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что при записи ребёнка в детский сад родителям требуется предъявить паспорт, а в случае необходимости — документы по опеке над ребёнком, по прохождению психолого-медико-педагогической комиссии и по потребности в обучении в группе оздоровительной направленности.

Также необходимо представить свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания ибо документ с данными о месте пребывания и фактического проживания несовершеннолетнего.