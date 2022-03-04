Самара, , 12:51 — REGNUM Предприятия Самарской области пока не испытывают сложности, с учётом наличия некоторых запасов сырья и комплектующих. Об этом 4 марта сообщил глава ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев на встрече главы региона Дмитрия Азарова с руководителями крупнейших предприятий региона.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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На встрече была рассмотрена текущая ситуация на производствах с учётом санкций, которые вводят западные страны в отношении России.

Гусев сообщил, что в области каждый день ведётся мониторинг работы 117 региональных предприятий, которые оказывают существенное влияние на развитие ключевых отраслей промышленности.

«Текущую ситуацию можно охарактеризовать как тревожную, но стабильную и управляемую. С 2014 года бизнес научился адаптироваться к перманентным санкционным условиям. Чтобы демпфировать текущие ограничения, предпринимателям и трудовым коллективам придётся работать ещё более энергично и эффективно, обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен», — приводит пресс-служба областного правительства слова Гусева.

Он также сообщил, что сейчас предприятия пока не испытывают сложности, с учётом наличия некоторых запасов сырья и комплектующих. Руководство предприятий, которые завязаны на поставки из стран Европы, прорабатывает альтернативные варианты поставки комплектующих через другие страны.

Глава Самарской области подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно просчитать все риски, чтобы совместными усилиями выработать решения, направленные на поддержку предприятий и трудовых коллективов.

«Необходимо сделать всё, чтобы обеспечить стабильное развитие нашего региона, которое невозможно без устойчивого развития предприятий Самарской области», — подчеркнул Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ежедневно осуществляется мониторинг цен на продовольственные товары.