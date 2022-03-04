Исламабад, 4 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели переговоры в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Uzreport.uz Узбекистан и Пакистан

Перед началом переговоров, Шавкат Мирзиёев вручил пакистанскому премьеру урду-узбекский словарь

«Имран Хан с огромной благодарностью принял подаренный ему президентом Узбекистана урду-узбекский словарь общеупотребительных слов, который содержит более 3000 слов, имеющих значение, одинаковое на узбекском и урду», — говорится в сообщении.