Пермь, , 12:44 — REGNUM В Пермском крае за сутки в ковидные центры поступили 196 пациентов, что на 22 меньше, чем днем ранее. Об этом 4 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах находятся 2668 пермяков, из них 286 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек. Коечный фонд свободен на 34,7%.

За сутки из больниц выписаны 6108 пациентов, которые оправились от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стали 13 пермяков.

Общее число носителей коронавируса в Пермском крае достигло 329 484. За сутки в регионе проведено 10 348 ПЦР-исследований. Заражение коронавирусом выявлено у 2950 человек.