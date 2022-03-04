Минск, 4 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Белоруссии за размещение экстремистских материалов ограничили доступ к сайту украинского агентства РБК и порталу «Инфоресист». Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Министерства информации республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мининформом принято решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на указанных порталах были выявлены многочисленные факты размещения экстремистских материалов в нарушение статьи 38 закона о СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии к полуторам годам лишения свободы в колонии общего режима приговорён журналист «Радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Олег Груздилович.