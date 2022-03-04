Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Регламентируется порядок взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении соответствующего уголовного дела, в том числе использование материалов, представленных налоговыми органами и страховщиками, с установлением сроков рассмотрения этих материалов и принятия необходимых процессуальных решений.

Речь идет о запрете возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям без участия налоговых органов.

Также обновляется регулирование вопросов возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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