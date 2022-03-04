Москва, , 12:42 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает связь с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на случай возникновения каких-либо проблем. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

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«Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время», — сказали в пресс-службе WADA.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство предпринимает все меры для сохранения целостности программы тестирования российских спортсменов.

В связи с тем, что московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации WADA, все взятые на территории России допинг-пробы проверяются в зарубежных лабораториях. В настоящее время авиасообщение между Россией и большинством европейских стран затруднено с связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.