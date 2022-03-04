Иркутск, 4 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации задержаны пятеро сотрудников отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», а также трое жителей Иркутской области. Им предъявлено обвинение по коронационным статьям, сообщает 4 марта Центральный аппарат СК.

A-r-e-s Взятка

По версии следствия, на протяжении нескольких лет с 2019 по 2021 год командир батальона Владимир Егоров, его подчиненные — командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин ‑ и «иные должностные лица» ГУ МВД по Иркутской области через посредника Анну Турову получили от представителей коммерческих организаций взятку в 5 миллионов рублей.

В обвинении сказано, что деньги «перечислялись систематически за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС, расположенный в городе Иркутске». Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки». Суд отправил всех мужчин под стражу, а Турову — под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года в Иркутской области по коррупционной статье арестован и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста.

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