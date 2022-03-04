Владимир, 4 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего водителя пассажирского автобуса, спровоцировавшего ДТП на автодороге М8-Холмогоры в Александровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

СУ СКР по ЯО Автобус

Авария произошла в ночь на 14 августа 2021 года. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком с полуприцепом. По версии следствия, водитель отвлекся от управления, потянувшись за бутылкой с водой, что и привело к столкновению. Автобус при этом двигался с превышением установленной скорости не более чем на 10 км/ч. Одна из пассажирок получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всего пострадали 15 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Автобус находился в исправном техническом состоянии, пассажиры во время движения были пристегнуты. Водитель полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.