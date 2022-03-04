Киев, 4 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко Виталина 4 марта дала интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2». Было особо подчёркнуто, что по соображением безопасности точное местонахождение Виталины Ющенко не называется, сообщается лишь, что она вместе с семьей находится неподалёку от Киева.

Tasnim News Agency / Erfah Kouchari Виктор Ющенко

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Ющенко заявила, что многочисленные слухи о том, что её отец покинул территорию Украины, не соответствуют действительности. По её словам, Виктор Ющенко, как и вся остальная его семья, находится на Украине. Дочь экс-президента утверждает, что она является членом отряда территориальной обороны.

Виталина Ющенко напомнила, что именно её отец в 2008 году во время войны в Южной Осетии первым прилетел в Тбилиси, чтобы оказать поддержку Грузии.

Напомним, что Виктор Ющенко, пришедший к власти фактически в результате государственного переворота, занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы.