Ереван, 4 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На воскресенье, 13 марта, намечена церемония инаугурации нового избранного президента Армении Ваагна Хачатуряна. Об этом 4 марта сообщила пресс-секретарь председателя армянского парламента Цовинар Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Инаугурация президента Ваагна Хачатуряна состоится 13 марта на специальном заседании парламента», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее Ваагн Хачатурян, занимавший до этого пост министр высокотехнологичной промышленности Армении, 3 марта был избран депутатами правящей в стране партии «Гражданский договор» пятым президентом республики. При этом оппозиция не выдвинула своего кандидата и бойкотировала выборы.

Отметим, предыдущий президент республики Армен Саркисян находился на этом посту с 2018 года и 23 января нынешнего года ушел в отставку, заявив, что у президента Армении нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие для страны и народа процессы.