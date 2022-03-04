Чебоксары, 4 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Зима в Чувашии не собирается сдаваться. В республику вернутся метели и морозы, но ненадолго. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

По его словам, ближайшие двое суток погоду будет определять южный циклон, который 4 марта стал виновником утренней туманной погоды в Чебоксарах. Вечером холодный атмосферный фронт может принести снегопады.

По прогнозам, 5 марта поднимется метель, и усилится ветер, порывы которого к 6 марта могут достигать 19 — 21 м/с. Но при этом осадки прекратятся, облака начнут рассеиваться.

7 марта из-за прихода арктического воздуха похолодает до — 14 градусов мороза. Кроме того, 7 и 8 марта ожидается небольшой снег при дневной температуре −3…−8 градусов мороза, по ночам прогнозируется — 13 градусов. По предварительным данным, мартовские морозы достигнут пика в середине следующей недели: днём ожидается не выше — 8 градусов, по ночам температура может опускаться до — 25 градусов мороза.

По словам Владимира Михайлова, в начале второй декады марта, несмотря на северный ветер, в Чувашии потеплеет до −2…−7 градусов мороза, а 11 — 12 марта возможен небольшой снег. После этого в Чувашии прогнозируется потепление.