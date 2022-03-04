Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить организатора одного из кооперативов. Мужчину обвиняют в хищении 1,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Свердловчанин открыл кооператив в 2017 году. Представляясь чужим именем, он связывался с потенциальными клиентами и уговаривал их вложить средства. Свердловчанин обещал выгодные условия. Для большей убедительности мужчина арендовал офис в центре Екатеринбурга. Там он подписывал с гражданами фиктивные договоры. Возвращать средства свердловчанам организатор кооператива не собирался. Он потратил их на свои нужды.

Мужчине удалось украсть около 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.