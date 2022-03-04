Волгоград, 4 марта 2022, 12:46 — REGNUM В 2021 году предприятия Волгоградской области произвели свыше 75 тысяч тонн хлебобулочной продукции. Регион полностью обеспечен своим зерном и хлебом, заявил 4 марта губернатор Андрей Бочаров.
Ключевые производители хлеба и хлебобулочных изделий Волгоградской области в 2021 году получили от Минсельхоза России 38 млн рублей субсидий. Общий объём произведённой продукции в регионе составил 75,7 тысячи тонн. Правительство РФ в 2022 году увеличит поддержку социальных видов хлебной продукции.
Производством хлебобулочной продукции на территории Волгоградской области занимаются более 100 предприятий.