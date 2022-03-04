Волгоград, , 12:46 — REGNUM В 2021 году предприятия Волгоградской области произвели свыше 75 тысяч тонн хлебобулочной продукции. Регион полностью обеспечен своим зерном и хлебом, заявил 4 марта губернатор Андрей Бочаров.

На хлебозаводе Https://www.volgograd.ru

Ключевые производители хлеба и хлебобулочных изделий Волгоградской области в 2021 году получили от Минсельхоза России 38 млн рублей субсидий. Общий объём произведённой продукции в регионе составил 75,7 тысячи тонн. Правительство РФ в 2022 году увеличит поддержку социальных видов хлебной продукции.

«Ранее Волгоградская область закупала значительное количество хлебных заготовок за рубежом, сейчас мы производим эту продукцию сами. За такими предприятиями — будущее. Волгоградская область в полном объёме обеспечена зерном и хлебом, у нас есть мощности для выполнения запросов жителей, есть возможности для развития. Мы готовы предложить дополнительные меры поддержки для реализации новых проектов в отрасли на территории региона», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Производством хлебобулочной продукции на территории Волгоградской области занимаются более 100 предприятий.