Сеул, , 12:40 — REGNUM Военные Южной Кореи проведут испытательные полёты истребителя KF-21 для проверки работы радара с активной фазированной антенной решёткой (AESA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Управление программ оборонных закупок (DAPA).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, испытания начнутся в середине марта и продлятся до апреля следующего года.

Цель испытаний — устранить риски, связанные с возможными недоработками нового радара, а также оптимизацией программного обеспечения.

В рамках испытаний планируется провести 50 полётов, в ходе которых военные оценят работу оборудования по 62 пунктам.

Радар с активной фазированной антенной решёткой является одним из ключевых компонентов истребителя, который отвечает за обнаружение и отслеживание нескольких объектов.