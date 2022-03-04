Казань, , 12:47 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 1685 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 1935 тестов. Госпитализировали за прошлый день 166 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 195 человек, сообщает 4 марта общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 4 марта всего зарегистрировано 123 009 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 93 944 пациента, скончались 1742 человека. За сутки больничный закрыли 4397 пациентов, умерших среди инфицированных четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 467 тыс. 147 человек. Второй компонент вакцины получили 1 млн 925 тыс. 700 человек.

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