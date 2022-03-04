Донецк, , 12:39 — REGNUM Поставляемое вооружённым силам Украины из-за рубежа оружие используется при обстрелах мирного населения. Об этом сообщил 4 марта руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

АГС Mil.ru

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Он подчеркнул в интервью ТАСС, что применение 60-миллиметровых миномётов иностранного производства против мирного населения фиксировалось неоднократно. По его словам, их не было «на вооружении ни Украины, ни СССР. Это поставляется из-за границы».

«Также нам известны факты поставок артиллерийских боеприпасов из стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, а сейчас входят в НАТО», — добавил Якубов.

Кроме того, при обстрелах мирных населённых пунктов Украина использует автоматический гранатомёт АГС-17, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм, сказал глава представительства ДНР В СЦКК.

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По его словам, неоднократно фиксировалось и применение тактических ракет «Точка-У». Якубов подчеркнул, что благодаря работе систем ПВО, ракеты не достигают своей цели и повреждения наносятся только обломками и частями ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта украинские боевики обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой Народной Республике минами калибром 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

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