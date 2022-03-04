Каракас, 4 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Министр туризма Венесуэлы Али Падрон ратифицировал 3 марта обязательства правительства о поддержании сотрудничества с Россией в сферах туризма и воздушного сообщения. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

Ряд договорённостей был достигнут в ходе телефонного разговора с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Венесуэльская сторона готова продолжать приём российских туристов чартерными рейсами между Москвой и островом Маргарита, а также гарантировать непрерывность и регулярность рейсов венесуэльскими авиакомпаниями.

Министр также напомнил о тяжёлых временах для российских авиакомпаний и выразил поддержку для «всего народа и правительства России».