Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области угольным предприятиям в 2022 году предоставят субсидии, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«На субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам планируется направить порядка 37,5 млн рублей, ещё около 128 млн будет предоставлено в виде льготы по налогам на имущество и прибыль», — пояснил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области установлен рекорд по добыче угля — 7,25 млн тонн антрацита. По сравнению с 2020 годом добыча угля на Дону выросла более чем на 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области установили рекорд по добыче угля