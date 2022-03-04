Париж, 4 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Несколько российских рестораторов во Франции стали жертвами анонимных угроз, сообщает Ouest-France.

(сс) Walkerssk Париж в огнях

Начиная с 1 марта, рестораторы стали получать угрозы в анонимных письмах и звонках. В анонимных письмах часто звучали призывы покинуть Францию.

Угрозы поступили в адрес менеджеров русских ресторанов в Лилле и Лионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершит первую предвыборную поездку в Иль-де-Франс и Марсель.