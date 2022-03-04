Биробиджан, , 12:41 — REGNUM Врач, занимавший должность заведующего областной больницей Еврейской автономии осуждён за халатность. По его вине погиб мужчина, у которого своевременно не диагностировали травму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

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Житель ЕАО получил закрытую черепно-мозговую травму во время падения и обратился в больницу. Его не госпитализировали. Когда мужчина пришёл в медучреждение повторно, его положили в стационар, но было уже поздно, он скончался.

Сын пациента неоднократно обращался к главврачу больницы, пытаясь донести до него, что медпомощь мужчине не оказывают должным образом. Это не изменило ситуацию: действия лечащего врача заведующий не контролировал, компьютерную томографию ему не сделали.

Суд приговорил бывшего главврача к трём годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после публикации в соцсети о халатном отношении к своим обязанностям медперсонала Георгиевской районной больницы. Пациентке стационара этой медорганизации был нанесен вред здоровью. У женщины, долгое время находившейся в реанимации, возникли пролежни.