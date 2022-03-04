Москва, 4 марта 2022, 12:37 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдураственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко (Амельченкова) («Единая Россия») запустила акцию #СделаноВРоссии.
«Специальная военная операция России»
Депутат Госдумы запустила акцию #СделановРоссии
«Мебель из Перми, молоко из Ленинградской области, воронежский картофель, кубанское мороженое, ивановский текстиль, посуда Кукмора, сливочное масло из Вологды, хлеб, выпеченный в булочной рядом с домом. Вместе со Сторонниками #ЕдинаяРоссия запускаем акцию #СделановРоссии в поддержку отечественных производителей», — написала Ольга Занко (Амельченкова) в своем ТМ-канале.
«Мы призываем покупать российские товары, поддержать наш малый и средний бизнес, фермеров. Сегодня многое зависит от каждого из нас. Покупайте отечественное! Это вклад в нашу экономику, сохранение рабочих мест. Это возможность перезапустить нашу экономику вопреки всем санкциям. Это проявление патриотизма не на словах, а на деле. Присоединяйтесь к акции. Покупайте российские товары, рассказывайте о своих любимых отечественных производителях, выкладывайте в соцсети с хэштегом #СделановРоссии, призывайте всех делать так же! Вместе мы победим!» — подчеркнула депутат.
После государственного переворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году, США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, и хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стал запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стал запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.