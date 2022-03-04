Москва, 4 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдураственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко (Амельченкова) («Единая Россия») запустила акцию #СделаноВРоссии.

«Мебель из Перми, молоко из Ленинградской области, воронежский картофель, кубанское мороженое, ивановский текстиль, посуда Кукмора, сливочное масло из Вологды, хлеб, выпеченный в булочной рядом с домом. Вместе со Сторонниками #ЕдинаяРоссия запускаем акцию #СделановРоссии в поддержку отечественных производителей», — написала Ольга Занко (Амельченкова) в своем ТМ-канале.

«Мы призываем покупать российские товары, поддержать наш малый и средний бизнес, фермеров. Сегодня многое зависит от каждого из нас. Покупайте отечественное! Это вклад в нашу экономику, сохранение рабочих мест. Это возможность перезапустить нашу экономику вопреки всем санкциям. Это проявление патриотизма не на словах, а на деле. Присоединяйтесь к акции. Покупайте российские товары, рассказывайте о своих любимых отечественных производителях, выкладывайте в соцсети с хэштегом #СделановРоссии, призывайте всех делать так же! Вместе мы победим!» — подчеркнула депутат.