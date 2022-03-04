Исламабад, , 12:35 — REGNUM Ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане вызывает серьезную озабоченность Узбекистана и Пакистана, а также других стран региона. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, заявили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе переговоров в узком формате.

Узбекистан и Пакистан Uzreport.uz

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Пакистане с государственным визитом.

«Сторонами отмечена важность расширения усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу», — говорится в сообщении.