Москва, 4 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о новых полномочиях в сфере налогообложения, а также введения налоговых каникул, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Правительство РФ получает право с 1 января до 31 декабря 2022 г. отменять или переносить мероприятия налогового контроля, продлевать сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, продлевать сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, а также продлевать сроки предоставления отчетности в налоговые органы.

Также правительство сможет устанавливать в этот период дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

Также в 2022 году регионы наделяются полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г. продление срока уплаты налогов по региональным и местным налогам.