Ханты-Мансийск, , 12:33 — REGNUM В Югре за сутки на 4 марта госпитализировали 85 больных с COVID-19, 2200 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 294 новых случаев заражения коронавирусом, на 783 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 4 марта является Сургут — 36.

С начала пандемии в Югре к 4 марта насчитывается 196 140 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 169 965 пациентов, 2399 скончались (на девять пациентов больше, чем днём ранее).

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